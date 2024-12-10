Орбан зустрівся з Трампом, Маском і Волтцом у Мар-а-Лаго
Новини — Вівторок, 10 грудня 2024, 10:05 —
У понеділок, 9 грудня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Флориді зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом, бізнесменом Ілоном Маском та майбутнім радником Трампа з питань національної безпеки Майком Волтцом.
Про це угорський прем’єр написав у Х (Twitter), передає "Європейська правда".
Угорський прем’єр зустрівся не лише з Трампом, а й з бізнесменом Ілоном Маском та майбутнім радником Трампа з питань національної безпеки Майком Волтцом.
Як зазначив Орбан, зустріч відбулася у Мар-а-Лаго, у маєтку Трампа на півдні Флориди.
"США сьогодні. Майбутнє почалося!" – додав він.
Маск відповів на допис прем’єра Угорщини та зазначив, що вони мали "цікаву дискусію".
Як відомо, Орбан, який підтримує тісні відносини з Трампом, першим у ЄС привітав його із перемогою на президентських виборах у США, не чекаючи на офіційні результати.
Також він заявив про потребу нової європейської стратегії щодо України та анонсував "великі плани на майбутнє" після розмови з Трампом.
Нещодавно інформували, що після перемоги на американських виборах Трамп неодноразово звертався до прем'єра Угорщини, аби дізнатися його думку щодо російсько-української війни.