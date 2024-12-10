Орбан зустрівся з Трампом, Маском і Волтцом у Мар-а-Лаго

У понеділок, 9 грудня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Флориді зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом, бізнесменом Ілоном Маском та майбутнім радником Трампа з питань національної безпеки Майком Волтцом.

Про це угорський прем’єр написав у Х (Twitter), передає "Європейська правда".

Угорський прем’єр зустрівся не лише з Трампом, а й з бізнесменом Ілоном Маском та майбутнім радником Трампа з питань національної безпеки Майком Волтцом.

Фото: Х

Фото: Х

Як зазначив Орбан, зустріч відбулася у Мар-а-Лаго, у маєтку Трампа на півдні Флориди.

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"США сьогодні. Майбутнє почалося!" – додав він.

Маск відповів на допис прем’єра Угорщини та зазначив, що вони мали "цікаву дискусію".

Скриншот: Х

Як відомо, Орбан, який підтримує тісні відносини з Трампом, першим у ЄС привітав його із перемогою на президентських виборах у США, не чекаючи на офіційні результати.

Також він заявив про потребу нової європейської стратегії щодо України та анонсував "великі плани на майбутнє" після розмови з Трампом.

Нещодавно інформували, що після перемоги на американських виборах Трамп неодноразово звертався до прем'єра Угорщини, аби дізнатися його думку щодо російсько-української війни.