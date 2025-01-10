Укр Рус Eng

В Австрії пройшли багатотисячні протести проти уряду з ультраправими

фото
Новини — П'ятниця, 10 січня 2025, 09:17 — Марія Ємець

У Відні та ще кількох містах Австрії пройшли багатотисячні протести проти формування уряду на чолі з канцлером-представником ультраправої Австрійської партії свободи.

Про це повідомляє Kurier, пише "Європейська правда".

У Відні близько 17 години протестувальники почали збиратися на Бальгаусплац. Серед них можна було бачити молодь, родини з дітьми та літніх людей. Поліція вартувала поруч та наглядала за площею з дронів.  

 
APA/Helmut Fohringer

Близько 18:30, коли людей побільшало, протестувальники почали формувати живий ланцюг. Загальну кількість учасників у Відні оцінюють у десятки тисяч. 

Реклама:
 
APA/Helmut Fohringer

В Іннсбруку на протест вийшли близько 500 осіб, у Граці – до 200. 

 
Christian Willim / Kurier

Як відомо, після невдалої спроби сформувати уряд без ультраправих на чолі з канцлером Карлом Негаммером президент Австрії Александер ван дер Беллен доручив лідеру Партії свободи Герберту Кіклю почати переговори про формування уряду. У разі успіху переговорів Австрія вперше в історії отримає ультраправого канцлера.

Очільник Австрійської народної партії Крістіан Штокер заявив, що під час переговорів про коаліцію з ультраправою Партією свободи проситиме запевнень, що вони хочуть зберегти Австрію вільною від російського втручання.

Читайте також: Австрійська катастрофа: чому ультраправий противник України може очолити уряд країни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія
Реклама: