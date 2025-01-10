В Австрии прошли многотысячные протесты против правительства с ультраправыми

В Вене и еще нескольких городах Австрии прошли многотысячные протесты против формирования правительства во главе с канцлером-представителем ультраправой Австрийской партии свободы.

Об этом сообщает Kurier, пишет "Европейская правда".

В Вене около 17 часов протестующие начали собираться на Бальхаусплац. Среди них можно было видеть молодежь, семьи с детьми и пожилых людей. Полиция стояла рядом и наблюдала за площадью с дронов.

APA/Helmut Fohringer

Около 18:30, когда людей стало больше, протестующие начали формировать живую цепь. Общее количество участников в Вене оценивают в десятки тысяч.

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APA/Helmut Fohringer

В Иннсбруке на протест вышли около 500 человек, в Граце – до 200.

Christian Willim / Kurier

Как известно, после неудачной попытки сформировать правительство без ультраправых во главе с канцлером Карлом Негаммером президент Австрии Александер ван дер Беллен поручил лидеру Партии свободы Герберту Киклю начать переговоры о формировании правительства. В случае успеха переговоров Австрия впервые в истории получит ультраправого канцлера.

Глава Австрийской народной партии Кристиан Штокер заявил, что во время переговоров о коалиции с ультраправой Партией свободы будет просить заверений, что они хотят сохранить Австрию свободной от российского вмешательства.

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