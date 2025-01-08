В Австрії консерватори хочуть від ультраправих, які формуватимуть уряд, запевнень щодо РФ

Очільник Австрійської народної партії Крістіан Штокер заявив, що під час переговорів про коаліцію з ультраправою Партією свободи проситиме запевнень, що вони хочуть зберегти Австрію вільною від російського втручання.

Заяву Штокера цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

На пресконференції в середу, 8 січня, тимчасовий лідер Народної партії погодився вступити в коаліційні переговори з ультраправими, але висунув власні вимоги.

"Ми не хочемо ніякої залежності (Австрії. – Ред.), особливо від Російської Федерації. Необхідно дати чесну відповідь (на переговорах. – Ред.) про те, з ким ми – з вільним світом чи з диктатурами", – додав він.

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Також, за словами Штокера, Австрійській партії свободи потрібно дати "чесну відповідь на питання, чи ставимо ми державу в цілому вище від партійних інтересів".

Партія свободи – союзник партії "Фідес" угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана – виступає проти допомоги Україні з боку Європейського Союзу та засуджує санкції проти Москви як контрпродуктивні.

Нагадаємо, у понеділок президент Австрії Александер ван дер Беллен доручив лідеру Партії свободи Герберту Кіклю провести переговори про формування уряду. У разі успіху переговорів Австрія вперше в історії отримає ультраправого канцлера.

Кікль напередодні, говорячи про формування урядової коаліції, заявив, що "простягає руку" Австрійській народній партії.

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