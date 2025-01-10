У Бухаресті мітингують прибічники кандидата, який переміг у скасованому першому турі виборів

Прибічники незалежного кандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску зібралися на протест під будівлею парламенту, де також розташований Конституційний суд, з вимогою провести другий тур президентських виборів..

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Протест розпочався близько 9:30 ранку, коли почали з'являтися прихильники Келіна Джорджеску, незалежного кандидата в президенти, який, як стверджує Найвища рада національної оборони, мав зовнішню підтримку у виборчій кампанії.

Inquam Photos / George Călin





Рух транспорту перед парламентом було заблоковано, оскільки почали з'являтися люди, які розмахували румунськими прапорами. Деякі з них також тримали фотографії Келіна Джорджеску, а також хрести та ікони. Люди скандували "Поверніть другий тур", "Конституційний суд – нещастя" і "Геть диктатуру".

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При цьому деякі протестувальники також кричали на журналістів, які приїхали висвітлювати демонстрацію. "Ви співробітник служби безпеки? Чому ви знімаєте?", – запитали одного з журналістів.

Акція протесту відбувається на заклик Джорджеску підтримати ініціативу групи юристів щодо перегляду рішення Конституційного суду щодо скасування виборів, назвавши демонстрацію "Великим правовим союзом румунів". У четвер він знову закликав людей вийти на акції протесту, також оголосивши, що сам їде з країни.

"Я поведу нашу партію в серце Європи, до найвищих судів. Кожен з нас робить свій внесок у цю історичну місію, за допомогою якої ми захищаємо нашу демократію", – заявив Джорджеску.

Раніше цього тижня лідери партій урядової коаліції Румунії узгодили дату повторного першого туру президентських виборів.

Нагадаємо, на початку грудня Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Келіна Джорджеску.

Джорджеску – антизахідний кандидат, який несподівано переміг у першому турі виборів президента Румунії. Його повʼязали з кампанією іноземного втручання через TikTok.

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