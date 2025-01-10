В Бухаресте митингуют сторонники кандидата, победившего в отмененном первом туре выборов

Сторонники независимого кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску собрались на протест под зданием парламента, где также расположен Конституционный суд, с требованием провести второй тур президентских выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Протест начался около 9:30 утра, когда начали появляться сторонники Келина Джорджеску, независимого кандидата в президенты, который, как утверждает Высший совет национальной обороны, имел внешнюю поддержку в избирательной кампании.

Inquam Photos / George Călin

Движение транспорта перед парламентом было заблокировано, поскольку начали появляться люди, которые размахивали румынскими флагами. Некоторые из них также держали фотографии Келина Джорджеску, а также кресты и иконы. Люди скандировали "Верните второй тур", "Конституционный суд – несчастье" и "Долой диктатуру".

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При этом некоторые протестующие также кричали на журналистов, которые приехали освещать демонстрацию. "Вы сотрудник службы безопасности? Почему вы снимаете?", – спросили одного из журналистов.

Акция протеста происходит по призыву Джорджеску поддержать инициативу группы юристов по пересмотру решения Конституционного суда об отмене выборов, назвав демонстрацию "Великим правовым союзом румын". В четверг он снова призвал людей выйти на акции протеста, также объявив, что сам уезжает из страны.

"Я поведу нашу партию в сердце Европы, в самые высокие суды. Каждый из нас вносит свой вклад в эту историческую миссию, с помощью которой мы защищаем нашу демократию", – заявил Джорджеску.

Ранее на этой неделе лидеры партий правительственной коалиции Румынии согласовали дату повторного первого тура президентских выборов.

Напомним, в начале декабря Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Келина Джорджеску.

Джорджеску – антизападный кандидат, который неожиданно победил в первом туре выборов президента Румынии. Его связали с кампанией иностранного вмешательства через TikTok.

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