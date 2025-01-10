У Польщі виявили російську групу, яка намагалась вплинути на вибори

У Польщі виявили групу, інспіровану російськими спецслужбами, яка намагається вплинути на польські вибори шляхом поширення дезінформації.

Про це заявив у п'ятницю віцепрем'єр-міністр Кшиштоф Гавковський, якого цитує PAP, повідомляє "Європейська правда".

На цьому тлі він анонсував презентацію плану захисту виборів пізніше в січні.

"Останніми днями було виявлено російську групу, ще одну, інспіровану і підготовлену російською військовою розвідкою ГРУ, метою якої є вплив на польські вибори. Не тільки на польську політичну сцену, але й на польські вибори", – сказав Гавковський.

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Він пояснив, що мова йде про "поширення дезінформації, неправдивої інформації" і "вербування людей для того, щоб вони були такими творцями контенту, щоб зруйнувати згуртованість політичної сцени в Польщі".

На запитання, хто є членами цієї групи, він відповів, що "це російська група, але вона може вербувати різних людей".

"Росія веде з Польщею кібервійну, не холодну, а вже гарячу. Ми є найбільш атакованою країною в Європейському Союзі" – сказав віцепрем’єр.

Як відомо, перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться 18 травня, другий тур за потреби проведуть 1 червня.

Останнє опитування показало, що кандидат від партії влади "Громадянська коаліція" Рафал Тшасковський міг би розраховувати на підтримку 36,2% виборців.

За ним слідував би Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість", із результатом 28,8%.

Читайте детальніше в матеріалі: Четверо на місце Анджея Дуди: хто боротиметься за посаду президента Польщі.