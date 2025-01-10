В Польше обнаружили российскую группу, которая пыталась повлиять на выборы

В Польше обнаружили группу, инспирированную российскими спецслужбами, которая пытается повлиять на польские выборы путем распространения дезинформации.

Об этом заявил в пятницу вице-премьер-министр Кшиштоф Гавковский, которого цитирует PAP, сообщает "Европейская правда".

На этом фоне он анонсировал презентацию плана защиты выборов позже в январе.

"В последние дни была обнаружена российская группа, еще одна, инспирированная и подготовленная российской военной разведкой ГРУ, целью которой является влияние на польские выборы. Не только на польскую политическую сцену, но и на польские выборы", – сказал Гавковский.

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Он пояснил, что речь идет о "распространении дезинформации, ложной информации" и "вербовке людей для того, чтобы они были такими создателями контента, чтобы разрушить сплоченность политической сцены в Польше".

На вопрос, кто является членами этой группы, он ответил, что "это российская группа, но она может вербовать разных людей".

"Россия ведет с Польшей кибервойну, не холодную, а уже горячую. Мы являемся наиболее атакованной страной в Европейском Союзе", – сказал вице-премьер.

Как известно, первый тур президентских выборов в Польше состоится 18 мая, второй тур при необходимости проведут 1 июня.

Последний опрос показал, что кандидат от партии власти "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский мог бы рассчитывать на поддержку 36,2% избирателей.

За ним следовал бы Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная "Право и справедливость", с результатом 28,8%.

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