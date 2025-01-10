У Польщі почався суд над звинуваченим у шпигунстві на користь Білорусі і його спільником

У п'ятницю в Люблінському окружному суді розпочався судовий процес над 53-річним білорусом Ніколаєм М., якого звинувачують у шпигунстві, другому обвинуваченому, 59-річному поляку, інкримінують допомогу білорусу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Суд задовольнив клопотання сторін і, зважаючи на характер справи, виключив процес у повному обсязі з поля зору громадськості. Він вважає, що відкритість судового процесу і висвітлення в ЗМІ може порушити важливі державні інтереси.

Обвинувальний акт у цій справі прокуратура подала в листопаді 2024 року. Речниця Регіональної прокуратури в Любліні, прокурорка Беата Сик-Янковська тоді повідомила, що прокуратура звинуватила 53-річного Ніколая М., білоруса, в участі в діяльності спецслужб, що діяли від імені Республіки Білорусь проти Польщі в Білій Підляській та інших місцевостях Люблінського воєводства.

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Згідно з обвинувальним актом, Ніколай М. здійснював дії, спрямовані на розвідку території військового аеропорту в Білій Підляській, збирав інформацію про військові повітряні операції в аеропорту, а також інформацію про залізничну інфраструктуру та пересування військової техніки.

Він також збирав, серед іншого, інформацію про об'єкти і транспортні засоби, що перебувають у розпорядженні Агентства внутрішньої безпеки, розташовані і використовувані в Білій Підляській.

Допитаний як підозрюваний, Ніколай М. зізнався у вчиненні інкримінованого йому діяння. Чоловік перебуває під арештом з 1 березня 2023 року.

Другим обвинуваченим у справі є поляк, 59-річний Бернард С. Обвинувачення стверджує, що він, передбачаючи можливість вчинення білорусом злочину шпигунства на користь Республіки Білорусь, надав йому допомогу.

Бернард С. – за версією слідства – серед іншого організував перебування білоруса в Польщі і надав йому квартиру. Допитаний як підозрюваний, Бернард С. зізнався у вчиненні інкримінованого йому діяння. До нього було застосовано запобіжний захід у вигляді заборони на виїзд з країни з вилученням закордонного паспорта.

Злочин, інкримінований обвинуваченим на момент його вчинення, карається позбавленням волі на строк від одного до 10 років. Після внесення змін до Кримінального кодексу, шпигунство, яке вважається злочином, карається не менше ніж п'ятьма роками позбавлення волі.

Нагадаємо, у грудні польський суд визнав 21-річного російського хокеїста Максима С. винним у шпигунстві в межах операції з викриття масштабної шпигунської мережі Росії.

Хокеїст був частиною шпигунського осередку Росії в Польщі, куди також входили 13 українців і двоє білорусів. Їх усіх викрили та затримали протягом 2023 року.

15 людей, які входили до мережі, отримали вироки від 13 місяців до шести років ув'язнення.