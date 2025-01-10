В Польше начался суд над обвиняемым в шпионаже в пользу Беларуси и его сообщником

В пятницу в Люблинском окружном суде начался судебный процесс над 53-летним белорусом Николаем М., которого обвиняют в шпионаже, второму обвиняемому, 59-летнему поляку, инкриминируют помощь белорусу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Суд удовлетворил ходатайство сторон и, учитывая характер дела, исключил процесс в полном объеме из поля зрения общественности. Он посчитал, что открытость судебного процесса и освещение в СМИ может нарушить важные государственные интересы.

Обвинительный акт по этому делу прокуратура подала в ноябре 2024 года. Пресс-секретарь Региональной прокуратуры в Люблине, прокурор Беата Сык-Янковская тогда сообщила, что прокуратура обвинила 53-летнего Николая М., белоруса, в участии в деятельности спецслужб, действовавших от имени Республики Беларусь против Польши в Белой Подляской и других местностях Люблинского воеводства.

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Согласно обвинительному акту, Николай М. осуществлял действия, направленные на разведку территории военного аэропорта в Белой Подляской, собирал информацию о военных воздушных операциях в аэропорту, а также информацию о железнодорожной инфраструктуре и передвижении военной техники.

Он также собирал, среди прочего, информацию об объектах и транспортных средствах, находящихся в распоряжении Агентства внутренней безопасности, расположенных и используемых в Белой Подляской.

Допрошенный в качестве подозреваемого, Николай М. признался в совершении инкриминируемого ему деяния. Мужчина находится под арестом с 1 марта 2023 года.

Вторым обвиняемым по делу является поляк, 59-летний Бернард С. Обвинение утверждает, что он, предвидя возможность совершения белорусом преступления шпионажа в пользу Республики Беларусь, оказал ему помощь.

Бернард С. – по версии следствия – среди прочего организовал пребывание белоруса в Польше и предоставил ему квартиру. Допрошенный в качестве подозреваемого, Бернард С. признался в совершении инкриминируемого ему деяния. К нему была применена мера пресечения в виде запрета на выезд из страны с изъятием загранпаспорта.

Преступление, инкриминируемое обвиняемым на момент его совершения, наказывается лишением свободы на срок от одного до 10 лет. После внесения изменений в Уголовный кодекс, шпионаж, который считается преступлением, наказывается не менее чем пятью годами лишения свободы.

Напомним, в декабре польский суд признал 21-летнего российского хоккеиста Максима С. виновным в шпионаже в рамках операции по разоблачению масштабной шпионской сети России.

Хоккеист был частью шпионской ячейки России в Польше, куда также входили 13 украинцев и двое белорусов. Их всех разоблачили и задержали в течение 2023 года.

15 человек, которые входили в сеть, получили приговоры от 13 месяцев до шести лет заключения.