Фон дер Ляєн не їде на інавгурацію Трампа, але шукатиме контактів з ним

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не планує відвідувати інавгурацію обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, але планує встановити контакт з новою адміністрацією якомога швидше.

Про це повідомила речниця Європейської комісії Паула Піньо під час брифінгу у Брюсселі 10 січня, передає кореспондент "Європейської правди".

Участь в інавгурації Трампа не значиться в планах фон дер Ляєн, тим не менш, Європейська комісія шукатиме "перших контактів" з його адміністрацією, заявила речниця Єврокомісії.

"Урсула фон дер Ляєн не має планів відвідувати інавгурацію… Але ми, звісно, будемо шукати перших контактів з новою адміністрацією", – підкреслила вона.

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Піньо нагадала, що невдовзі після виборів президента США, Урсула фон дер Ляєн мала розмову з обраним президентом Дональдом Трампом.

Після того, за словами речниці Єврокомісії, жодних контактів фон дер Ляєн з Трампом не відбувалося. Зокрема, й через хворобу президентки Єврокомісії, в якої виявили пневмонію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Урсула фон дер Ляєн намагається домовитися про зустріч з Дональдом Трампом у Флориді до інавгурації обраного президента.

Розмова фон дер Ляєн з Трампом відбулася на початку листопада: говорили й про Україну.