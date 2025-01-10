Фон дер Ляйен не едет на инаугурацию Трампа, но будет искать контактов с ним

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, но планирует установить контакт с новой администрацией как можно скорее.

Об этом сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо во время брифинга в Брюсселе 10 января, передает корреспондент "Европейской правды".

Участие в инаугурации Трампа не значится в планах фон дер Ляйен, тем не менее, Европейская комиссия будет искать "первые контакты" с его администрацией, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии.

"Урсула фон дер Ляйен не имеет планов посещать инаугурацию... Но мы, конечно, будем искать первые контакты с новой администрацией", – подчеркнула она.

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Пиньо напомнила, что вскоре после выборов президента США, Урсула фон дер Ляйен имела разговор с избранным президентом Дональдом Трампом.

После этого, по словам пресс-секретаря Еврокомиссии, никаких контактов фон дер Ляйен с Трампом не происходило. В частности, и из-за болезни президента Еврокомиссии, у которой обнаружили пневмонию.

Напомним, что ранее сообщалось. что Урсула фон дер Ляйен пытается договориться о встрече с Дональдом Трампом во Флориде до инаугурации избранного президента.

Разговор фон дер Ляйен с Трампом состоялся в начале ноября: говорили и об Украине.