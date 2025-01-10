Місто у Франції зупинило рекламну кампанію, де Путіна, Кіма і Хаменеї порівняли зі сміттям

Французьке місто Безьє було змушене зупинити свою рекламну кампанію, в рамках якої мешканців за допомогою фото диктаторів закликали сортувати сміття.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ouest France.

Місто Безьє вирішило зняти плакати з фотографією аятоли Алі Хаменеї після протесту Тегерана. Верховний лідер Ірану був зображений поряд з господарем Кремля Владіміром Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, а на червоному тлі великими літерами було написано: "Не забувайте сортувати сміття".

фото AFP

Іран засудив плакат, який був розміщений на міській сторінці у Facebook і розклеєний на задній частині 70 автобусів, що обслуговують місто.

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"Генеральний директор у справах Західної Європи Міністерства закордонних справ Маджид Нілі рішуче засудив дії мера французького міста, що ображають священні цінності і особистості нашої країни", – повідомило офіційне інформаційне агентство IRNA, додавши, що Маджид Нілі "закликав уряд Франції в четвер вжити відповідних заходів для запобігання повторення подібних провокаційних дій".

Мер міста Безьє Робер Менар, близький до крайніх правих і звиклий до такого роду провокацій, у розмові з Agence France-Presse наполягав на тому, що вибір асоціювати образ цих трьох лідерів з цією кампанією був "гумором" з часткою правди.

Адже "за реальними спостереженнями, ми маємо справу з диктаторами", сказав він. Сортування сміття – "це справжня проблема, ми проводили багато кампаній, вони ніколи нічого не досягають, ніхто їх навіть не помічає! Цю, принаймні, всі помітили", – додав він.

У відповідь на протести Тегерана Робер Менар вирішив негайно зняти ці плакати, запевнивши, що вони в принципі повинні бути замінені в п'ятницю новою кампанією, цього разу проти неякісного житла.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії у США нині обраний президент Дональд Трамп ненадовго перевтілився у сміттяра, щоб яскравіше покритикувати слова президента Джо Байдена за день до того.

Невдовзі перед цим Трамп на деякий час взяв на себе роль працівника "Макдональдсу" – у відповідь на згадки його суперниці Камали Гарріс про те, що вона у студентські роки мала такий підробіток.