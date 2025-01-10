Город во Франции остановил рекламную кампанию, где Путина, Кима и Хаменеи сравнили с мусором

Французский город Безье был вынужден остановить свою рекламную кампанию, в рамках которой жителей с помощью фото диктаторов призывали сортировать мусор.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ouest France.

Город Безье решил снять плакаты с фотографией аятоллы Али Хаменеи после протеста Тегерана. Верховный лидер Ирана был изображен рядом с хозяином Кремля Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а на красном фоне большими буквами было написано: "Не забывайте сортировать мусор".

фото AFP

Иран осудил плакат, который был размещен на городской странице в Facebook и расклеен на задней части 70 автобусов, обслуживающих город.

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"Генеральный директор по делам Западной Европы Министерства иностранных дел Маджид Нили решительно осудил действия мэра французского города, оскорбляющие священные ценности и личности нашей страны", – сообщило официальное информационное агентство IRNA, добавив, что Маджид Нили „призвал правительство Франции в четверг принять соответствующие меры для предотвращения повторения подобных провокационных действий".

Мэр города Безье Робер Менар, близкий к крайне правым и привыкший к такого рода провокациям, в разговоре с Agence France-Presse настаивал на том, что выбор ассоциировать образ этих трех лидеров с этой кампанией был "юмором" с долей правды.

Ведь "по реальным наблюдениям, мы имеем дело с диктаторами", сказал он. Сортировка мусора – "это настоящая проблема, мы проводили много кампаний, они никогда ничего не достигают, никто их даже не замечает! Эту, по крайней мере, все заметили", – добавил он.

В ответ на протесты Тегерана Робер Менар решил немедленно снять эти плакаты, заверив, что они в принципе должны быть заменены в пятницу новой кампанией, на этот раз против некачественного жилья.

Напомним, во время избирательной кампании в США ныне избранный президент Дональд Трамп ненадолго перевоплотился в мусорщика, чтобы ярче покритиковать слова президента Джо Байдена за день до того.

Вскоре перед этим Трамп на некоторое время взял на себя роль работника "Макдональдса " – в ответ на упоминания его соперницы Камалы Харрис о том, что она в студенческие годы имела такую подработку.