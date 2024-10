Трамп у рамках кампанії попрацював у "Макдональдсі" і покритикував суперницю

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у рамках своєї передвиборчої кампанії на деякий час взяв на себе роль працівника "Макдональдсу" – у відповідь на згадки його суперниці Камали Гарріс про те, що вона у студентські роки мала такий підробіток.

Трамп обрав для своєї мети один із закладів "Макдональдс" у Пенсильванії – одному зі штатів, де симпатії виборців хитаються між республіканцями і демократами – та у неділю одягнувся в уніформу і деякий час попрацював на обсмажуванні картоплі та видачі замовлень для клієнтів-водіїв.

'I could do this all day'



Donald Trump tried to troll Kamala Harris by serving french fries at a McDonald's in Pennsylvania this afternoon



US election latest: https://t.co/WF1TM6L9eI pic.twitter.com/4OMG7CEki9

