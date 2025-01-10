ЗМІ: Сі відправить на інавгурацію Трампа свого представника

Китайський лідер Сі Цзіньпін планує відправити посланця високого рівня на інавгурацію новообраного американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на слова ознайомлених співрозмовників, передає "Європейська правда".

За словами кількох людей, знайомих з ходом переговорів, Пекін повідомив перехідній команді Трампа, що цей посадовець буде присутній замість Сі. Вони проінформували журналістів, що посланець проведе переговори з командою Трампа.

Кілька співрозмовників сказали, що китайський лідер може відправити на інавгурацію віцепрезидента Хань Чжена, який іноді заміняє його на церемоніях. Інший варіант – міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

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Водночас, за словами одного із співрозмовників, деякі радники Трампа хотіли б бачити на інавгурації члена Постійного комітету Політбюро ЦК Комуністичної партії Китаю Цай Ці, який має набагато більше влади, ніж Хань або Ван, як права рука Сі.

Також існує занепокоєння, що Трамп буде незадоволений, якщо на церемонію прибуде посланник лише на рівні Вана або Ханя, враховуючи, що він запрошував Сі.

"Китайці повинні надіслати офіційну особу відповідного рівня, щоб розпочати відносини з правильної ноги", – сказав співрозмовник.

Нагадаємо, медіа раніше довідались, що команда обраного президента США передала запрошення лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, але той, за інформацією ЗМІ, відмовився.

Зауважимо, Трамп заявив, що в перший день перебування на посаді він запровадить тарифи на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів з Канади, Мексики та Китаю.

Зокрема, він пояснив це тим, що ці держави не протистоять потраплянню наркотиків до США. Трамп сказав, що "провів багато розмов" з Китаєм про потоки величезної кількості наркотиків, зокрема фентанілу, але "безрезультатно".

Після цього речник посольства Китаю у США Лю Пенгю заявив, що ні США, ні Китай не виграють у торговельній війні.