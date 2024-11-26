Трамп пригрозив відразу після вступу на посаду накласти мита на Канаду, Мексику і Китай 

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що в перший день перебування на посаді він запровадить тарифи на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів з Канади, Мексики та Китаю.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп повідомив, що одним зі своїх перших указів запровадить 25-відсотковий тариф на всі товари, що надходять до країни з Канади і Мексики, і додатковий 10-відсотковий тариф на товари з Китаю.

"20 січня, як один з моїх перших указів, я підпишу всі необхідні документи, щоб стягнути з Мексики і Канади 25-відсоткові мита на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів", – написав він.

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Трамп поскаржився на те, що "тисячі людей ринуть через Мексику і Канаду, приносячи злочинність і наркотики на небаченому раніше рівні". Він пообіцяв, що нові тарифи залишатимуться чинними, "доки наркотики, зокрема фентаніл, і всі нелегали не припинять це вторгнення в нашу країну!"

"І Мексика, і Канада мають абсолютне право і владу легко вирішити цю давно назрілу проблему. Ми вимагаємо, щоб вони скористалися цією владою", – продовжив він.

У іншому пості Трамп написав про Китай. Він сказав, що "провів багато розмов з Китаєм про величезну кількість наркотиків, зокрема фентанілу, які надсилаються до Сполучених Штатів – але безрезультатно".

"До тих пір, поки вони не зупиняться, ми будемо стягувати з Китаю додаткове мито в розмірі 10%, понад будь-які інші додаткові мита, на всі їхні численні товари, що надходять до Сполучених Штатів Америки", – написав Трамп.

Якщо ці тарифи будуть запроваджені, вони можуть різко підвищити ціни для американських споживачів на все – від газу до автомобілів і сільськогосподарської продукції. США є найбільшим імпортером товарів у світі, а Мексика, Китай і Канада входять до трійки найбільших постачальників.

Кандидат Трампа на посаду міністра фінансів Скотт Бессент неодноразово заявляв, що тарифи є засобом ведення переговорів, тому не відомо, наскільки реальними є погрози Трампа.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що перемога Трампа на президентських виборах у США може стати серйозним ударом для економіки Німеччини, якщо він розпочне торгівельну війну між США та Європою.