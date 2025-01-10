СМИ: Си отправит на инаугурацию Трампа своего представителя

Китайский лидер Си Цзиньпин планирует отправить посланника высокого уровня на инаугурацию новоизбранного американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на слова ознакомленных собеседников, передает "Европейская правда".

По словам нескольких человек, знакомых с ходом переговоров, Пекин сообщил переходной команде Трампа, что этот чиновник будет присутствовать вместо Си. Они проинформировали журналистов, что посланник проведет переговоры с командой Трампа.

Несколько собеседников сказали, что китайский лидер может отправить на инаугурацию вице-президента Хань Чжэна, который иногда заменяет его на церемониях. Другой вариант – министр иностранных дел Китая Ван И.

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В то же время, по словам одного из собеседников, некоторые советники Трампа хотели бы видеть на инаугурации члена Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Цай Ци, который имеет гораздо больше власти, чем Хань или Ван, как правая рука Си.

Также существует беспокойство, что Трамп будет недоволен, если на церемонию прибудет посланник только на уровне Вана или Ханя, учитывая, что он приглашал Си.

"Китайцы должны прислать официальное лицо соответствующего уровня, чтобы начать отношения с правильной ноги", – сказал собеседник.

Напомним, медиа ранее узнали, что команда избранного президента США передала приглашение лидеру Китая Си Цзиньпину, но тот, по информации СМИ, отказался.

Заметим, Трамп заявил, что в первый день пребывания в должности он введет тарифы на все товары, поступающие в Соединенные Штаты из Канады, Мексики и Китая.

В частности, он объяснил это тем, что эти государства не противостоят попаданию наркотиков в США. Трамп сказал, что "провел много разговоров" с Китаем о потоках огромного количества наркотиков, в частности фентанила, но "безрезультатно".

После этого представитель посольства Китая в США Лю Пэнгю заявил, что ни США, ни Китай не выиграют в торговой войне.