МЗС Фінляндії: НАТО відправить два кораблі для патрулювання Балтійського моря

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країна посилює свої зусилля з боротьби з російським "тіньовим флотом", а також підтвердила, що НАТО відправляє два кораблі до Балтійського моря.

Про це вона розповіла фінському мовнику Yle, передає "Європейська правда".

Валтонен акцентувала, що ширша присутність НАТО в Балтійському морі має заспокійливий і стабілізаційний ефект.

Відтак, вона наголосила, що країна дуже задоволена тим, що рішення відправити два кораблі було ухвалене.

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Як пише мовник, Фінляндія має намір посилити контроль на суднах, включно з перевіркою страховок. Однак деякі перевірки будуть добровільними для суден.

На додаток до кораблів НАТО, Валтонен каже, що в Балтійському морі потрібно більше технічного спостереження.

"Фінляндія вже давно занепокоєна ризиками для екологічної та морської безпеки, які створює російський "тіньовий флот". Очевидно, що "тіньовий флот" також становить загрозу для критично важливої підводної інфраструктури", – зазначила вона.

Також вона акцентувала – Фінляндія рішуче реагує на цю загрозу. Прикладом цього, за її словами, буде зустріч НАТО з питань безпеки в Балтійському морі, яка відбудеться наступного тижня.

За словами Валтонен, наразі не відбувається реформування міжнародного морського права, і тому Фінляндія шукає рішення в першу чергу в рамках чинних угод. Для Валтонен це питання інтерпретації морського права.

Нагадаємо, високовольтна підводна лінія Estlink 2 отримала механічні пошкодження вдень 25 грудня. Основною версією є її пошкодження якорем танкера Eagle S, який зараховують до "тіньового флоту" Росії. На ремонт ЛЕП знадобиться приблизно пів року.

Пізніше в Естонії з’ясували, що проблеми є також з кількома кабелями зв’язку. У відповідь країна вирішила вивести патрульні кораблі для охорони енергетичного з'єднання з Фінляндією.

Спеціальний корабель шведських Військово-морських сил HMS Belos прибув до Фінської затоки в неділю, 5 січня, аби взяти участь у розслідуванні розриву кабелів між Естонією та Фінляндією.

Через певний час стало відомо, що йому вдалося знайти та підняти якір, який належав нафтовому танкеру Eagle S.

Детальніше читайте в статті: Російська війна йде під воду.