В Естонії кажуть про збої в роботі ще трьох кабелів, уряд збирається на екстрене засідання

Крім несправності Estlink 2, компанії Elisa Eesti AS і CITIC Telecom CPC повідомили в естонський Департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду (TTJA) про збої в роботі ще трьох морських кабелів зв'язку між Естонією і Фінляндією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

25 грудня ввечері TTJA отримав інформацію про пошкодження трьох морських кабелів зв'язку між Естонією і Фінляндією. Два з них належать концерну Elisa, ще один – компанії CITIC Telecom.

За запевненням компаній, що надають послуги зв'язку кабелями, перебої не чинять істотного впливу на кінцевих користувачів, усі послуги та зв'язок між Естонією і Фінляндією не порушені.

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Наразі причина перебоїв невідома. Власники кабелів займаються ремонтними роботами, при цьому відповідні відомства також з'ясовують, що могло стати причиною несправностей.

Зовнішні з'єднання Естонії мають багаторазове дублювання – у разі пошкодження підводних кабелів можна використовувати альтернативні морські кабелі або наземні лінії, що проходять через Латвію. Це гарантує стабільне транскордонне інтернет-з'єднання та безперебійну роботу різних послуг.

Сьогодні о 16:00 відбудеться екстрене засідання уряду, після якого о 18:00 відбудеться пресконференція.

Теми пресконференції – аварійне відключення Estlink 2 і захист підводної інфраструктури. Учасники пресконференції стануть відомі протягом дня, проте прем'єр-міністр Крістьян Міхал точно буде на місці.

Нагадаємо, вдень 25 грудня стало відомо, що морський кабель EstLink 2 аварійно відімкнувся з невідомих причин.

Довжина EstLink 2 складає понад 170 кілометрів, з яких близько 12 кілометрів пролягають під землею на суходолі в Естонії, 147 км – по дну Фінської затоки і ще 14 км – як надземна лінія на суходолі у Фінляндії. Її пропускна здатність – 658 мегават, тоді як EstLink 1 – 350 мегават.

У Фінляндії не виключають версії про умисне пошкодження підводної лінії електропередач у Фінській затоці, оскільки там проходили два судна; ЗМІ пишуть, що принаймні одне має китайську реєстрацію та зв’язок з іншим підозрілим судном.