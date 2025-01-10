МИД Финляндии: НАТО отправит два корабля для патрулирования Балтийского моря
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страна усиливает свои усилия по борьбе с российским "теневым флотом", а также подтвердила, что НАТО отправляет два корабля в Балтийское море.
Об этом она рассказала финскому вещателю Yle, передает "Европейская правда".
Валтонен акцентировала, что широкое присутствие НАТО в Балтийском море имеет успокаивающий и стабилизационный эффект.
Следовательно, она отметила, что страна очень довольна тем, что решение отправить два корабля было принято.
Как пишет вещатель, Финляндия намерена усилить контроль на судах, включая проверку страховок. Однако некоторые проверки будут добровольными для судов.
В дополнение к кораблям НАТО Валтонен говорит, что в Балтийском море нужно больше технического наблюдения.
"Финляндия уже давно обеспокоена рисками для экологической и морской безопасности, которые создает российский "теневой флот". Очевидно, что "теневой флот" также представляет угрозу для критически важной подводной инфраструктуры", – отметила она.
Также она акцентировала, что Финляндия решительно реагирует на эту угрозу. Примером этого, по ее словам, будет встреча НАТО по вопросам безопасности в Балтийском море, которая состоится на следующей неделе.
По словам Валтонен, пока не происходит реформирование международного морского права, и поэтому Финляндия ищет решение в первую очередь в рамках действующих соглашений. Для Валтонен это вопрос интерпретации морского права.
Напомним, высоковольтная подводная линия Estlink 2 получила механические повреждения днем 25 декабря. Основной версией является ее повреждение якорем танкера Eagle S, который причисляют к "теневому флоту" России. На ремонт ЛЭП понадобится примерно полгода.
Позже в Эстонии выяснили, что проблемы есть также с несколькими кабелями связи. В ответ страна решила вывести патрульные корабли для охраны энергетического соединения с Финляндией.
Специальный корабль шведских Военно-морских сил HMS Belos прибыл в Финский залив в воскресенье, 5 января, чтобы принять участие в расследовании разрыва кабелей между Эстонией и Финляндией.
Через некоторое время стало известно, что ему удалось найти и поднять якорь, который принадлежал нефтяному танкеру Eagle S.
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