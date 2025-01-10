МИД Финляндии: НАТО отправит два корабля для патрулирования Балтийского моря

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страна усиливает свои усилия по борьбе с российским "теневым флотом", а также подтвердила, что НАТО отправляет два корабля в Балтийское море.

Об этом она рассказала финскому вещателю Yle, передает "Европейская правда".

Валтонен акцентировала, что широкое присутствие НАТО в Балтийском море имеет успокаивающий и стабилизационный эффект.

Следовательно, она отметила, что страна очень довольна тем, что решение отправить два корабля было принято.

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Как пишет вещатель, Финляндия намерена усилить контроль на судах, включая проверку страховок. Однако некоторые проверки будут добровольными для судов.

В дополнение к кораблям НАТО Валтонен говорит, что в Балтийском море нужно больше технического наблюдения.

"Финляндия уже давно обеспокоена рисками для экологической и морской безопасности, которые создает российский "теневой флот". Очевидно, что "теневой флот" также представляет угрозу для критически важной подводной инфраструктуры", – отметила она.

Также она акцентировала, что Финляндия решительно реагирует на эту угрозу. Примером этого, по ее словам, будет встреча НАТО по вопросам безопасности в Балтийском море, которая состоится на следующей неделе.

По словам Валтонен, пока не происходит реформирование международного морского права, и поэтому Финляндия ищет решение в первую очередь в рамках действующих соглашений. Для Валтонен это вопрос интерпретации морского права.

Напомним, высоковольтная подводная линия Estlink 2 получила механические повреждения днем 25 декабря. Основной версией является ее повреждение якорем танкера Eagle S, который причисляют к "теневому флоту" России. На ремонт ЛЭП понадобится примерно полгода.

Позже в Эстонии выяснили, что проблемы есть также с несколькими кабелями связи. В ответ страна решила вывести патрульные корабли для охраны энергетического соединения с Финляндией.

Специальный корабль шведских Военно-морских сил HMS Belos прибыл в Финский залив в воскресенье, 5 января, чтобы принять участие в расследовании разрыва кабелей между Эстонией и Финляндией.

Через некоторое время стало известно, что ему удалось найти и поднять якорь, который принадлежал нефтяному танкеру Eagle S.

Подробнее читайте в статье: Российская война уходит под воду.