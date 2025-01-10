З кінця березня румуни зможуть їздити до США без віз

Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило у п’ятницю, 10 січня, що Румунія стане частиною програми безвізового режиму з 31 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву американського відомства.

Як зазначили у Міністерстві внутрішньої безпеки США, "секретар Майоркас і міністр Блінкен вітають Румунію з виконанням суворих вимог безпеки для приєднання до VWP (Програми безвізового режиму)".

"Співпраця та обмін розвідувальними даними, які лежать в основі VWP, значно посилять інтереси безпеки Сполучених Штатів, окрім заохочення законних подорожей і торгівлі між двома країнами", – заявили представники США.

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У заяві наголосили, що вступ Румунії до VWP є доказом стратегічного партнерства та спільної відданості безпеці та економічному процвітанню.

Програма безвізового режиму (Visa Waiver Program) дозволяє подорожувати до США без віз терміном до 90 днів з метою туризму або бізнесу.

Після приєднання до програми громадяни Румунії зможуть зареєструватися онлайн для отримання дозволу на поїздку вартістю $21, чинного протягом двох років.

Згідно з даними посольства Румунії в США, у 2024 фінансовому році румуни подали загалом 80 596 візових заявок для подорожей з діловими та туристичними цілями. Це удвічі більше, ніж у 2013 році.

Нагадаємо, що Румунія разом із Болгарією з 1 січня 2025 року стали повноправними членами Шенгенської зони.