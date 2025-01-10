С конца марта румыны смогут ездить в США без виз

Министерство внутренней безопасности США объявило в пятницу, 10 января, что Румыния станет частью программы безвизового режима с 31 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление американского ведомства.

Как отметили в Министерстве внутренней безопасности США, "секретарь Майоркас и министр Блинкен приветствуют Румынию с выполнением строгих требований безопасности для присоединения к VWP (Программы безвизового режима)".

"Сотрудничество и обмен разведывательными данными, которые лежат в основе VWP, значительно усилят интересы безопасности Соединенных Штатов, кроме поощрения законных путешествий и торговли между двумя странами", – заявили представители США.

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В заявлении подчеркнули, что вступление Румынии в VWP является доказательством стратегического партнерства и общей приверженности безопасности и экономическому процветанию.

Программа безвизового режима (Visa Waiver Program) позволяет путешествовать в США без виз сроком до 90 дней с целью туризма или бизнеса.

После присоединения к программе граждане Румынии смогут зарегистрироваться онлайн для получения разрешения на поездку стоимостью $21, действующего в течение двух лет.

Согласно данным посольства Румынии в США, в 2024 финансовом году румыны подали всего 80 596 визовых заявок для путешествий с деловыми и туристическими целями. Это вдвое больше, чем в 2013 году.

Напомним, что Румыния вместе с Болгарией с 1 января 2025 года стали полноправными членами Шенгенской зоны.