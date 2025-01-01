Болгарія та Румунія опівночі скасували перевірки на кордоні з державами ЄС

В ніч на 1 січні дві останні материкові держави Євросоюзу – Румунія та Болгарія – остаточно приєдналися до шенгенського простору.

Як повідомляє "Європейська правда", опівночі завершився перехідний період, коли перевірки діяли лише на наземних кордонах цих держав.

Завершення вступу Румунії та Болгарії до шенгенського простору супроводжувала урочистою церемонія на кордонах між цими державами, а також на їхніх кордонах з шенгенськими державами. Болгарський та румунський міністри внутрішніх справ зустрілися на прикордонному переході між містами Русу і Джурджу, щоби відкрити вільний перетин міжнародного кордону, який відтепер здійснюватиметься без обов’язкових перевірок.

Румунські медіа повідомляють, що "черги на кордоні пішли в історію".

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Втім, попри відсутність потреби у паспортах для перетину кордону подорожуючим варто мати із собою будь-які ідентифікаційні документи на випадок вибіркової перевірки, яка може відбуватися у найближчі 6 місяців, нагадує видання Digi24. Також від цієї ночі відкриті кордони між Болгарією та Грецією та між Румунією та Угорщиною.

Нагадаємо, 12 грудні Рада ЄС вирішила, що Румунія та Болгарія повноправно приєднаються до Шенгену.

Наразі 25 з 27 держав ЄС належать до шенгенської зони, за її межами лишаються тільки острівні Кіпр та Ірландія.

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