Зеленський привітав санкції США проти нафтової галузі РФ: удар по "гаманцю" Путіна

Президент Володимир Зеленський привітав американські санкції, які б’ють по російській нафтопереробній промисловості, зокрема він відзачив "гаманець" очільника Кремля Владіміра Путіна "Сургутнафтогаз".

Про це із посиланням на його допис у Telegram пише "Європейська правда".

Зеленський подякував чинному американському президентові Джо Байдену, його адміністрації та всьому американському народові за оголошений новий пакет санкцій проти понад 400 суб’єктів, які пов’язані з російським енергосектором.

Він наголосив – ці заходи суттєво підривають фінансову основу російської воєнної машини, адже порушують ланцюжок постачання: ключові російські виробники, страхові компанії, постачальники послуг у нафтогазовій галузі, 184 танкери тіньового флоту, логістичні об’єкти та компанії третіх країн.

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"Особливо варто відзначити тиск на такі компанії, як "Сургутнафтогаз" – ключовий фінансовий гаманець для самого Путіна. Такі дії посилають чіткий сигнал: злочинці мають платити за свої злочини", – наголосив український президент.

Зеленський зауважив, що чим менше доходів Росія отримуватиме від нафти й інших енергоресурсів, тим швидше буде відновлено мир.

"Енергоресурси не повинні бути зброєю, як це робить Росія. Натомість країни, які поважають міжнародне право, можуть і мають забезпечити стабільне й надійне енергопостачання для всього світу", – підсумував він.

Цього ж дня уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній "Газпром нефть" та ПАТ "Сургутнефтегаз".

Також нагадаємо, що ЄС 16 грудня ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.