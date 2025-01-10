Зеленский приветствовал санкции США против нефтяной отрасли РФ: удар по "кошельку" Путина

Президент Владимир Зеленский приветствовал американские санкции, которые бьют по российской нефтеперерабатывающей промышленности, в частности он отзачил "кошелек" главы Кремля Владимира Путина "Сургутнефтегаз".

Об этом со ссылкой на его сообщение в Telegram пишет "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил действующего американского президента Джо Байдена, его администрацию и весь американский народ за объявленный новый пакет санкций против более 400 субъектов, связанных с российским энергосектором.

Он отметил – эти меры существенно подрывают финансовую основу российской военной машины, ведь нарушают цепочку поставок: ключевые российские производители, страховые компании, поставщики услуг в нефтегазовой отрасли, 184 танкера теневого флота, логистические объекты и компании третьих стран.

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"Особенно стоит отметить давление на такие компании, как "Сургутнефтегаз" – ключевой финансовый кошелек для самого Путина. Такие действия посылают четкий сигнал: преступники должны платить за свои преступления", – подчеркнул украинский президент.

Зеленский отметил, что чем меньше доходов Россия будет получать от нефти и других энергоресурсов, тем быстрее будет восстановлен мир.

"Энергоресурсы не должны быть оружием, как это делает Россия. Зато страны, которые уважают международное право, могут и должны обеспечить стабильное и надежное энергоснабжение для всего мира", – подытожил он.

В этот же день правительство Великобритании объявило о введении санкций против российских компаний "Газпром нефть" и ОАО "Сургутнефтегаз".

Также напомним, что ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России, призванный противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.