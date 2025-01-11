Білий дім про нові санкції: змусять робити РФ важкий вибір

В Білому дому заявили що нові санкції спрямовані проти російського енергетичного сектору суттєво знизять доходи Росії і створюватимуть значний тиск на російську економіку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує "Голос Америки".

За його словами, через нові обмежувальні заходи російське керівництво буде змушене робити важкий вибір та втрачати мільярди доларів щомісяця.

"(Нові санкції) створюють значний тиск на російську економіку, це дедалі більше змушуватиме російське керівництво робити важкий вибір", – сказав Кірбі.

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Представник Білого дому нагадав, що запроваджені у листопаді минулого року санкції проти російських банків із міжнародними зв’язками, включно із "Газпромбанком" сильно вдарили по російському енергетичному сектору.

"Ми вважаємо, це має посилити тиск (на Росію) і сприяти і без того похмурим економічним прогнозам на 2025 рік та надалі для пана Путіна та його економіки воєнного часу", – додав він.

Напередодні США оголосили про нові санкції, які б’ють по російській нафтопереробній промисловості. Під обмеження потрапили, зокрема російські нафтові гіганти "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз".

Слідом уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній "Газпром нефть" та ПАТ "Сургутнефтегаз".