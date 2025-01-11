Белый дом о новых санкциях: заставят делать РФ тяжелый выбор

В Белом доме заявили, что новые санкции направлены против российского энергетического сектора существенно снизят доходы России и будут создавать значительное давление на российскую экономику.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует "Голос Америки".

По его словам, из-за новых ограничительных мер российское руководство будет вынуждено делать трудный выбор и терять миллиарды долларов ежемесячно.

"(Новые санкции) создают значительное давление на российскую экономику, это все больше будет заставлять российское руководство делать трудный выбор", – сказал Кирби.

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Представитель Белого дома напомнил, что введенные в ноябре прошлого года санкции против российских банков с международными связями, включая "Газпромбанк" сильно ударили по российскому энергетическому сектору.

"Мы считаем, это должно усилить давление (на Россию) и способствовать и без того мрачным экономическим прогнозам на 2025 год и в дальнейшем для господина Путина и его экономики военного времени", – добавил он.

Накануне США объявили о новых санкциях, которые бьют по российской нефтеперерабатывающей промышленности. Под ограничения попали, в частности российские нефтяные гиганты "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

Вслед за этим правительство Великобритании объявило о введении санкций против российских компаний "Газпром нефть" и ПАО "Сургутнефтегаз".