ЗМІ: Тисячі дронів з Литви, призначених для України, застрягли на складах
Дрони для України, які мали доставити із Литви ще до кінця 2024 року – досі на складах у країні, а політики звинувачують бюрократію.
Про це пише литовський суспільний мовник LRT, передає "Європейська правда".
У підприємства "RSI Europe", де закуповують дрони для України, стверджують, що обладнання поставили кілька місяців тому.
Однак, як передає мовник, у компанії досі немає підтвердження того, що дрони в Україні. Зокрема голова підприємства Томас Мілашаускас каже, що їх поки що не покликали і навчати українців використання поставлені дронів.
"Частину дронів ми доставили в жовтні, частину – в листопаді, але в нас поки що немає інформації про те, що дрони довезли до України", – стверджує Мілашаускас.
Мовник зазначає, що деякі інші компанії також підтвердили – у них немає жодної інформації про те, щоб дрони перевозилися в Україну.
Відтак, колишній міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас каже, що у всьому винна бюрократія.
Він стверджує, щоб товар дійшов до кінцевого пункту призначення, необхідно пройти шість кроків.
"Бюрократія така: є склади, Агентство оборонних ресурсів має формально передати це армії, уряд має ухвалити рішення про передачу Україні, потім потрібно це перевезти в Україну", – каже Кащюнас.
Він наголосив: кроки логічні, проте якщо на якомусь із етапів відбувається затримка, то застрягає все. Виробники дронів кажуть, що доставку обладнання в Україну необхідно здійснювати якомога швидше.
Голова парламентського комітету з національної безпеки та оборони Гедрімас Еґлінскас каже, що ця історія має стати прикладом та поштовхом для перегляду усієї системи.
А в литовському Міністерстві оборони заявляють, що дрони, закуплені у литовських виробників, будуть доставлені в Україну найближчим часом. Відомство запевняє – ланцюжок уже скорочується.
Мовник зауважив, що у серпні 2024 року п'ять литовських виробників дронів успішно провели випробування в Україні.
9 січня інформували, що Велика Британія спільно із союзниками по НАТО передасть Україні 30 тисяч нових безпілотників.
Того ж дня президент Володимир Зеленський на засіданні Контактної групи з питань оборони України закликав учасників до більшого залучення у виробництво дронів в Україні.