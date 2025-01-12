ЗМІ: Тисячі дронів з Литви, призначених для України, застрягли на складах

Дрони для України, які мали доставити із Литви ще до кінця 2024 року – досі на складах у країні, а політики звинувачують бюрократію.

Про це пише литовський суспільний мовник LRT, передає "Європейська правда".

У підприємства "RSI Europe", де закуповують дрони для України, стверджують, що обладнання поставили кілька місяців тому.

Однак, як передає мовник, у компанії досі немає підтвердження того, що дрони в Україні. Зокрема голова підприємства Томас Мілашаускас каже, що їх поки що не покликали і навчати українців використання поставлені дронів.

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"Частину дронів ми доставили в жовтні, частину – в листопаді, але в нас поки що немає інформації про те, що дрони довезли до України", – стверджує Мілашаускас.

Мовник зазначає, що деякі інші компанії також підтвердили – у них немає жодної інформації про те, щоб дрони перевозилися в Україну.

Відтак, колишній міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас каже, що у всьому винна бюрократія.

Він стверджує, щоб товар дійшов до кінцевого пункту призначення, необхідно пройти шість кроків.

"Бюрократія така: є склади, Агентство оборонних ресурсів має формально передати це армії, уряд має ухвалити рішення про передачу Україні, потім потрібно це перевезти в Україну", – каже Кащюнас.

Він наголосив: кроки логічні, проте якщо на якомусь із етапів відбувається затримка, то застрягає все. Виробники дронів кажуть, що доставку обладнання в Україну необхідно здійснювати якомога швидше.

Голова парламентського комітету з національної безпеки та оборони Гедрімас Еґлінскас каже, що ця історія має стати прикладом та поштовхом для перегляду усієї системи.

А в литовському Міністерстві оборони заявляють, що дрони, закуплені у литовських виробників, будуть доставлені в Україну найближчим часом. Відомство запевняє – ланцюжок уже скорочується.

Мовник зауважив, що у серпні 2024 року п'ять литовських виробників дронів успішно провели випробування в Україні.

9 січня інформували, що Велика Британія спільно із союзниками по НАТО передасть Україні 30 тисяч нових безпілотників.

Того ж дня президент Володимир Зеленський на засіданні Контактної групи з питань оборони України закликав учасників до більшого залучення у виробництво дронів в Україні.