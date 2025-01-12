СМИ: Тысячи дронов из Литвы, предназначенных для Украины, застряли на складах

Дроны для Украины, которые должны были доставить из Литвы еще до конца 2024 года – до сих пор на складах в стране, а политики обвиняют бюрократию.

Об этом пишет литовский общественный вещатель LRT, передает "Европейская правда".

В предприятии "RSI Europe", где закупают дроны для Украины, утверждают, что оборудование поставили несколько месяцев назад.

Однако, как передает вещатель, у компании до сих пор нет подтверждения того, что дроны в Украине. В частности глава предприятия Томас Милашаускас говорит, что их пока не позвали и обучать украинцев использованию поставленных дронов.

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"Часть дронов мы доставили в октябре, часть – в ноябре, но у нас пока нет информации о том, что дроны довезли до Украины", – утверждает Милашаускас.

Мовник отмечает, что некоторые другие компании также подтвердили – у них нет никакой информации о том, чтобы дроны перевозились в Украину.

Следовательно, бывший министр национальной обороны Лауринас Кащюнас говорит, что во всем виновата бюрократия.

Он утверждает, чтобы товар дошел до конечного пункта назначения, необходимо пройти шесть шагов.

"Бюрократия такова: есть склады, Агентство оборонных ресурсов должно формально передать это армии, правительство должно принять решение о передаче Украине, потом нужно это перевезти в Украину", – говорит Кащюнас.

Он отметил: шаги логичны, однако если на каком-то из этапов происходит задержка, то застревает все. Производители дронов говорят, что доставку оборудования в Украину необходимо осуществлять как можно быстрее.

Председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Хедримас Еглинскас говорит, что эта история должна стать примером и толчком для пересмотра всей системы.

А в литовском Министерстве обороны заявляют, что дроны, закупленные у литовских производителей, будут доставлены в Украину в ближайшее время. Ведомство уверяет – цепочка уже сокращается.

Мовник отметил, что в августе 2024 года пять литовских производителей дронов успешно провели испытания в Украине.

9 января информировали, что Великобритания совместно с союзниками по НАТО передаст Украине 30 тысяч новых беспилотников.

В тот же день президент Владимир Зеленский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины призвал участников к большему привлечению в производство дронов в Украине.