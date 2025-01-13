Відрив між головними конкурентами на виборах президента у Польщі скоротився – опитування

Опитування показують скорочення відриву між кандидатами у президенти Польщі Рафалом Тшасковським, що належить до партії влади, та Каролем Навроцьким, якого підтримує найбільша опозиційна сила "Право і справедливість" – проте не через зростання рейтингу останнього.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", такими виявилися результати дослідження громадської думки від Opinia24 на замовлення RMF FM.

Тшасковський залишається лідером рейтингу з показником підтримки 29,8%. Втім, це суттєво менше, ніж 38,6%, які йому давали в опитуванні місяць тому.

Очільник Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість", отримав би голоси 22,6% опитаних. Місяць тому за нього готові були голосувати 23,3% опитаних.

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Відтак обоє головних кандидатів втратили у підтримці, але відрив між ними скорочується на користь Навроцького.

Підтримка Навроцького помітно вища серед чоловіків та старших виборців. Підтримка залежно від віку опитаних особливо різниться: у наймолодшій групі до 29 років за нього б проголосували лише 4%, серед 30-39-річних – 14%, а у віковій групі 60+ він навіть випередив Тшасковського із 36% проти 34%.

Лідер антиукраїнської партії "Конфедерація" Славомір Менцен має підтримку на рівні 13,3% і дещо наростив її з часу попереднього опитування (з 10,7%).

На четвертому місці – спікер Сейму Шимон Головня з 7,2%, його підтримка за місяць зменшилася у межах одного відсоткового пункту.

На вибори планують йти 67% опитаних, що на шість відсоткових пунктів більше, ніж станом на грудень.

Нагадаємо, голосування у першому турі відбудеться 18 травня 2025 року.

Нещодавно Навроцький заявив, що не бачить Україну "ні в ЄС, ні в НАТО", чим викликав критику всередині країни, зокрема з боку Дональда Туска, та від офіційного Києва.

У польській опозиції назвали реакцію українського МЗС "втручанням у вибори".

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