У польській опозиції вважають "втручанням у вибори" заяву МЗС України щодо їхнього кандидата

Депутат найбільшої опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" та ексзаступник міністра юстиції Себастьян Калета вважає заяву МЗС України з критикою кандидата у президенти Кароля Навроцького "втручанням у вибори".

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в ефірі Polsat News.

Калета стверджує, що МЗС Польщі має викликати українського посла після заяв Києва.

"Я сподіваюся, що МЗС сьогодні викличе українського посла з цього питання, оскільки це є втручанням у виборчий процес у Польщі", – сказав Калета.

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"Сподіваюся, що Міністерство закордонних справ Польщі також зверне увагу на той факт, що ми все ще маємо справу з героїзацією Української повстанської армії в багатьох місцях в Україні. Ми не можемо бути до цього байдужими. Водночас за допомогою України ми закриваємо очі на те, що в багатьох місцях публічно прославляються злочинці", – додав депутат "Права і справедливості".

Він також заявив, що країною Європи, яка структурно фундаментально виступає проти вступу України до Європейського Союзу, є Німеччина.

"Німеччина не хоче України з тієї причини, що вступ країни до Євросоюзу змінює баланс сил при голосуванні в Європейському Союзі. Центральна та Східна Європа тоді отримає... додаткові інструменти у співтоваристві", – пояснив він.

Калета також заявив, що наразі "найбільшим промоутером вступу України до Європейського Союзу" є Польща. "Українська держава, яка таким чином реагує на суспільну дискусію в Польщі, шкодить сама собі", – підкреслив він.

Раніше Кароль Навроцький, якого як кандидата в президенти Польщі підтримує колишня партія влади "Право і справедливість", сказав, що не бачить Україну "ні в ЄС, ні в НАТО".

Українське зовнішньополітичне відомство відкинуло заяви Навроцького про майбутнє України в ЄС і НАТО як "тенденційні та маніпулятивні".