Кандидат в президенти Польщі: Сьогодні я не бачу Україну ні в ЄС, ні в НАТО

Кандидат в президенти Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість", заявив, що станом на сьогодні не бачить Україну ні в ЄС, ні в НАТО.

Про це він сказав в ефірі Polsat News, передає "Європейська правда".

Ведучий нагадав, що "Дональд Трамп не бачить Україну в НАТО" і запитав, яка думка з цього приводу у Кароля Навроцького. Кандидат у президенти Польщі відповів, що з цього питання у нього "є фіксована думка".

"Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі – ні в Європейському Союзі, ні в НАТО – поки не будуть вирішені такі важливі для поляків цивілізаційні питання. Країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів", – заявив Навроцький.

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Кандидат, якого підтримує партія "Право і справедливість", водночас підкреслив, що поляки підтримували і продовжують підтримувати українців.

Він заявив, що домовленість про ексгумацію, досягнута між главою МЗС Польщі Радославом Сікорським та очільником українського МЗС Андрієм Сибігою, була "непотрібним трюком очільника польської дипломатії", а все питання було "введене у внутрішню кампанію", коли Сікорський боровся з Рафалом Тшасковським за номінацію для участі у президентських виборах.

"Ми в Інституті національної пам'яті вже пережили з десяток потенційних проривів у цьому питанні, тому для мене ентузіазм очільника польської дипломатії був передчасним.

Хочу чітко заявити, що Інститут національної пам'яті (...) може підтримати зусилля уряду в питанні ексгумації на Волині. Тут польська справа для нас набагато важливіша. Хотілося б прориву, але його поки що немає", – пояснив Навроцький, який очолює Інститут національної пам'яті Польщі..

Навроцький уточнив, що як президент Республіки Польща "дасть зрозуміти українській стороні, що наші фінансові зусилля, зусилля громадян, військові зусилля, які допомогли Україні, хотіли б зустріти партнерське ставлення з українського боку і можливість поховати наших жінок і дітей".

"Для мене інтереси поляків є важливішими, ніж поплескування по спині", – підкреслив він.

Наприкінці листопада міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Раніше Український інститут національної пам’яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році, реагуючи на відповідні запити з боку громадян Польщі.

Більше про останнє рішення України щодо проблеми, яка отруювала відносини з Польщею, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".