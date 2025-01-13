В Естонії хочуть заборонити тримати курей-несучок у клітках з 2035 року

В уряді Естонії розробили проєкт закону, у разі схвалення якого виробникам яєць з 2035 року буде заборонено тримати птицю у клітках.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Міністерство регіонального розвитку та сільського господарства Естонії завершило роботу над законопроєктом, за яким птахівникам з 2035 року буде заборонено утримувати курей замкненими у клітках.

За даними відомства, зараз 81% усіх курей на фабриках, що займаються постачанням яєць, утримуються у клітках.

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Перехід до іншого формату вимагатиме від бізнесу великих інвестицій і це може відобразитися на ціні яєць для кінцевого споживача.

Деякі компанії вже почали такий перехід. Третій найбільший в Естонії виробник Linnu Talu OÜ планує майже повністю позбутися кліток до 2027 року, зараз на вільному вигулі 38% від поголів’я несучок. Для цього компанії довелося інвестувати у переобладнання приміщень вже понад мільйон євро.

"Потрібні будуть більші витрати на електроенергію, тому що потрібно більше вентиляції, будуть вищі витрати на трудову силу, буде трохи більший брак яєць і навіть більші витрати на харчування і воду, тому що коли пташки більше рухаються – вони витрачають більше енергії", – пояснює менеджер компанії Ярно Хермет.

Міністр регіонального розвитку і сільського господарства Пірет Хартман зазначив, що держава шукатиме способи підтримати бізнес у переході на нову модель.

Естонський законопроєкт є частиною загальноєвропейської тенденції з переходу до більш гуманних форм утримання свійських тварин; враховувати ці зміни доведеться і Україні.

У новій Єврокомісії, призначеній наприкінці 2024 року, питання добробуту тварин навіть закріпили у назві посади єврокомісара, що відповідає за охорону здоров’я.