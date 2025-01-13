В Эстонии хотят запретить держать кур-несушек в клетках с 2035 года

В правительстве Эстонии разработали проект закона, в случае одобрения которого производителям яиц с 2035 года будет запрещено держать птицу в клетках.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Министерство регионального развития и сельского хозяйства Эстонии завершило работу над законопроектом, по которому производителям яиц с 2035 года будет запрещено содержать кур запертыми в клетках.

По данным ведомства, сейчас 81% всех кур на фабриках, занимающихся поставкой яиц, содержатся в клетках.

Реклама:

Переход к другому формату потребует от бизнеса больших инвестиций и это может отразиться на цене яиц для конечного потребителя.

Некоторые компании уже начали такой переход. Третий крупнейший в Эстонии производитель Linnu Talu OÜ планирует почти полностью избавиться от клеток до 2027 года, сейчас на свободном выгуле 38% от поголовья несушек. Для этого компании пришлось инвестировать в переоборудование помещений уже более миллиона евро.

"Нужны будут большие затраты на электроэнергию, потому что нужно больше вентиляции, будут более высокие затраты на трудовую силу, будет немного больший брак яиц и даже большие расходы на питание и воду, потому что когда птицы больше двигаются – они тратят больше энергии", – объясняет менеджер компании Ярно Хермет.

Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман отметил, что государство будет искать способы поддержать бизнес в переходе на новую модель.

Эстонский законопроект является частью общеевропейской тенденции по переходу к более гуманным формам содержания домашних животных; учитывать эти изменения придется и Украине.

В новой Еврокомиссии, назначенной в конце 2024 года, вопрос благополучия животных даже закрепили в названии должности еврокомиссара, отвечающего за здравоохранение.