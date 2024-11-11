Європарламент знову відклав затвердження комісара від Угорщини

Депутати Європейського парламенту в понеділок, 11 листопада, відклали рішення про затвердження кандидатури угорця Олівера Варгеї на посаду комісара Єврокомісії з охорони здоров’я та добробуту тварин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Представники профільних комітетів Європарламенту – з питань охорони здоров’я та сільського господарства – на зустрічі в понеділок домовились відкласти затвердження Варгеї до завершення слухань комісарів – тобто до середи, 13 листопада.

Євродепутат Паскаль Канфін, який входить до ліберальної єврогрупи "Оновлення", пояснив Politico, що ліберали та соціал-демократи "не задоволені" кандидатурою Варгеї та ще не вирішили, чи будуть за нього голосувати.

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"Зелені" та "Ліві" в Європарламенті також вагаються, чи віддати голоси за схвалення угорського єврокомісара, тож наразі йому не вистачає голосів.

Серед претензій до угорця – дії його батьківщини під час пандемії COVID-19, коли вона єдина в ЄС розповсюджувала вакцини з Росії та Китаю, не схвалені Євросоюзом.

Олівер Варгеї – поки що єдиний кандидат у єврокомісари, на якого чекає другий раунд слухань у вигляді письмових запитань після того, як він не зміг справити враження на законодавців під час усних слухань минулого тижня.

Нагадаємо, у новій Комісії представник Угорщини був номінований на посаду комісара з питань охорони здоров'я та добробуту тварин, тоді як до цього опікувався важливою сферою розширення.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив обурення рішенням президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн забрати у нього цю посаду.

Сам Варгеї назвав фактичне пониження в посаді визнанням якості угорської медицини.