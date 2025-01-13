Міністра транспорту в уряді Франції запідозрили в корупції

Національна фінансова прокуратура Франції підозрює міністра і колишнього сенатора від партії "Республіканці" у "розкраданні державних коштів" і "незаконному зловживанні службовим становищем".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Міністр транспорту Філіп Табаро є об'єктом розслідування за звинуваченням у "розкраданні державних коштів", "незаконному зловживанні службовим становищем" та "приховуванні цих двох злочинів".

Це розслідування, розпочате Національною фінансовою прокуратурою, слідує за звітом Вищого органу з питань прозорості суспільного життя від 29 липня 2021 року.

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Обшук відбувся 30 листопада 2022 року в будинку Філіпа Табаро, колишнього сенатора Приморських Альп, і в приміщенні мерії міста Ле-Канне. Попереднє розслідування все ще триває.

Розслідування стосується його посад, які він обіймав у комуні Ле-Канне, очолюваній його сестрою в період з 1995 по 2017 рік.

Розслідування може стати серйозним ударом по нещодавно призначеному уряду Франсуа Байру, чиї позиції залишаються нестійкими.

Тиждень тому французькі соціалісти пригрозили підтримати висловлення недовіри уряду Франсуа Байру та не підтримати проєкт про бюджет, якщо не доб’ються перегляду вже ухваленої пенсійної реформи.

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