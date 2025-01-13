Министра транспорта в правительстве Франции заподозрили в коррупции

Национальная финансовая прокуратура Франции подозревает министра и бывшего сенатора от партии "Республиканцы" в "хищении государственных средств" и "незаконном злоупотреблении служебным положением".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Министр транспорта Филипп Табаро является объектом расследования по обвинению в "хищении государственных средств", "незаконном злоупотреблении служебным положением" и "сокрытии этих двух преступлений".

Это расследование, начатое Национальной финансовой прокуратурой, следует за отчетом Высшего органа по вопросам прозрачности общественной жизни от 29 июля 2021 года.

Реклама:

Обыск состоялся 30 ноября 2022 года в доме Филиппа Табаро, бывшего сенатора Приморских Альп, и в помещении мэрии города Ле-Канне. Предварительное расследование все еще продолжается.

Расследование касается его должностей, которые он занимал в коммуне Ле-Канне, возглавляемой его сестрой в период с 1995 по 2017 год.

Расследование может стать серьезным ударом по недавно назначенному правительству Франсуа Байру, чьи позиции остаются неустойчивыми.

Неделю назад французские социалисты пригрозили поддержать выражение недоверия правительству Франсуа Байру и не поддержать проект о бюджете, если не добьются пересмотра уже принятой пенсионной реформы.

Читайте также: Вынужденный выбор Макрона: чего ждать Украине от нового премьер-министра Франции.