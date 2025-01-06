У Франції соціалісти погрожують уряду недовірою, якщо не доб’ються перегляду пенсійної реформи

Французькі соціалісти погрожують підтримати висловлення недовіри щойно призначеному уряду Франсуа Байру та не підтримати проєкт про бюджет, якщо не доб’ються перегляду вже ухваленої пенсійної реформи.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Лідер соціалістів Олів’є Фор заявив, що партія готова голосувати за недовіру уряду та не підтримає проєкт про бюджет на 2025 рік, якщо не доб’ється "суттєвих поступок" у своїх вимогах перегляду пенсійної реформи, затвердженої ще за уряду Елізабет Борн.

Франсуа Байру не зможе обійтися без голосів соціалістів під час затвердження бюджету – важливо, щоб їхні депутати або голосували "за", або принаймні утрималися.

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Суперечки довкола бюджету знову можуть довести справу до застосування спеціального положення конституції 49.3, що дає право уряду затвердити проєкт без голосування у залі, натомість депутати можуть відправити уряд у відставку. За такого сценарію для Байру також буде критично важливою підтримка соціалістів.

Нагадаємо, 3 січня новий уряд Франції на чолі з прем’єр-міністром Франсуа Байру, формування якого закінчили невдовзі перед святами, зібрався на своє перше засідання.

Перед урядом Байру стоять численні виклики, насамеред погодження бюджету на 2025 рік так, щоб не налаштувати проти себе парламент, де соратники Макрона не мають більшості. Відсутність компромісу щодо бюджету стала одним з ключових факторів повалення попереднього уряду Мішеля Барньє.

Опитування громадської думки, опубліковане 23 грудня, показало, що Байру має найнижчий рівень популярності серед новопризначених прем'єрів з 1959 року.

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