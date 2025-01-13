У Німеччині розслідують польоти дронів над військовими об’єктами у Баварії

Баварське земельне управління кримінальної поліції (LKA) проводить розслідування після кількох помічених безпілотників над об'єктами Бундесверу в Манхінгу і Нойбурзі-ан-дер-Донау.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Augsburger Allgemeine.

За даними відомства, в неділю близько 19:00 до оперативного центру Північного поліцейського управління Верхньої Баварії надійшло повідомлення про політ дронів над зоною військової безпеки в Манхінгу.

Співробітники поліції, які прибули на місце, змогли ідентифікувати до десяти безпілотників, що пролітали над територією. Попри інтенсивні пошукові заходи, включаючи використання поліцейського вертольота, особу або осіб, відповідальних за це, встановити не вдалося.

Реклама:

За даними поліції, подібні інциденти відбувалися протягом останніх тижнів. У понеділок, 16 грудня, близько 19:15 свідок помітив кілька безпілотників над аеродромом у Манхінгу. Пошуки ймовірного пілота не увінчалися успіхом.

Того ж дня, близько 21:45, місцева служба безпеки повідомила про ще одне виявлення безпілотників. Незважаючи на ретельні пошуки, поліція не змогла встановити особу пілота.

У середу, 18 грудня, близько 18:30 над зоною військової безпеки в Манхінгу знову були помічені три безпілотники. Наступного дня, близько 6:30 ранку, дрони знову літали, цього разу над зоною військової безпеки в Нойбурзі.

Там також було помічено три безпілотники, але пошуки не увінчалися успіхом.

На Різдво, 25 грудня, близько 2 години ночі, безпілотник був зафіксований у зоні військової безпеки Манхінга, де діє безпольотна зона.

Земельне управління кримінальної поліції висловило конкретну підозру щодо того, хто може стояти за цими інцидентами.

"Оскільки не можна виключати, що шпигунство за військовими об'єктами та партнерами або компаніями, що постачають зброю, здійснюється в контексті загарбницької війни Росії проти України, були проведені широкі розшукові заходи з метою ідентифікації пілотів безпілотників", – йдеться в повідомленні LKA.

LKA розслідує інциденти і просить очевидців розповісти всю доступну їм інформацію.

Раніше повідомлялося, що над німецькою землею Рейнланд-Пфальц наприкінці 2024 року зафіксували невідомі безпілотники, які не були збиті чи перехоплені.

Минулого року повідомляли про низку інцидентів з прольотами невідомих дронів над авіабазами США у Британії. Зокрема, писали про інцидент 24 листопада, коли безпілотні літальні апарати були помічені над трьома базами Королівських ВПС Британії у Саффолку та Норфолку.

У самих США теж повідомляли про все більшу кількість випадків прольоту невідомих дронів у різних частинах країни.