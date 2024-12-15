У Байдена кажуть, що розбираються зі шквалом повідомлень про невідомі БПЛА

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас запевнив, що федеральний уряд вживає заходів у звʼязку з повідомленнями про прольоти невідомих безпілотників у кількох штатах.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ABC News, повідомляє "Європейська правда".

Майоркас визнав, що повідомлення про неупізнані літальні обʼєкти в районі штату Нью-Джерсі в останні дні зросли, й "немає сумнівів, що люди бачать безпілотники".

"Хочу запевнити американську громадськість, що ми у федеральному уряді виділили додаткові ресурси, персонал, технології для допомоги поліції штату Нью-Джерсі у боротьбі з безпілотниками", – додав він.

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Міністр також закликав Конгрес надати федеральним і місцевим посадовцям повноваження для протидії діяльності безпілотників "під федеральним наглядом".

Майоркас припустив, що однією з причин збільшення кількості повідомлень про дрони є дозвіл Управління цивільної авіації США у вересні 2023 року на нічні польоти безпілотників.

"Якщо ми виявимо будь-яке іноземне втручання або злочинну діяльність, ми будемо спілкуватися з американською громадськістю відповідним чином", – сказав він, підкресливши, що наразі немає доказів про те, що помічені дрони становлять загрозу.

Останніми тижнями у США стали все частіше повідомляти про прольоти дронів – починаючи зі штату Нью-Джерсі й далі в інших місцях на північному сході Штатів.

Адміністрація Джо Байдена стверджує, що помічені людьми дрони є легальними або були переплутані з літаками й вертольотами, а ознак іноземного втручання не виявили.

Раніше повідомляли про низку інцидентів з прольотами невідомих дронів над авіабазами США у Британії. Зокрема, писали про інцидент 24 листопада, коли безпілотні літальні апарати були помічені над трьома базами Королівських ВПС Британії у Саффолку та Норфолку.

У Німеччині протягом останніх тижнів теж фіксували прольоти безпілотників над чутливими промисловими об'єктами, а також над військовою базою "Рамштайн", яку використовують США.