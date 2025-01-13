В Естонії ініціювали законопроєкт про закриття кордону з РФ

В Естонії опозиційна партія "Вітчизна" ініціювала в понеділок законопроєкт, згідно з яким парламент дасть уряду вказівку закрити естонсько-російський кордон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Лідер "Вітчизни" Урмас Рейнсалу обґрунтував законопроєкт кількома гібридними атаками, які, за його словами, Росія організувала проти Естонії та її країн-союзниць.

"І партнерські спецслужби, і органи безпеки Естонії неодноразово попереджали про ризик саботажу з боку російських спецслужб. Прикордонна охорона Російської Федерації зробила ворожий крок, знявши з річки Нарва буї, що позначають кордон.

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У грудні мав місце масштабний терористичний акт у Фінській затоці з метою руйнування естонсько-фінської підводної інфраструктури", – сказав Рейнсалу, назвавши це провокаціями з боку Росії.

На його думку, з огляду на нинішню безпекову ситуацію доречно закрити кордон між Естонією та Росією, а органи безпеки та уряд Естонії мають відповідні технічні можливості та правові підстави.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо нещодавно заявив, що кордон із Росією залишиться закритим. Кордон між двома кранами закритий вже понад рік.

На початку 2024 року міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.

Також Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати оборонну лінію вздовж кордону з Росією і Білоруссю.