Прем’єр Фінляндії: ми не можемо відкрити кордон з Росією

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що кордон із Росією залишиться закритим.

Його слова цитує фінський мовник Yle, передає "Європейська правда".

Після обговорення питань безпеки на зустрічі з лідерами партій і керівниками парламентських фракцій, Орпо заявив журналістам, що наразі оцінка загрози східного кордону залишається незмінною.

Відтак, наразі відкрити кордон неможливо.

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Він додав, що "тіньовий флот Росії – найбільша проблема в Балтійському морі".

"Зараз в ЄС і НАТО, а також з країнами Балтійського моря ведеться широка робота з пошуку шляхів вирішення цієї проблеми. Всі ці елементи ми сьогодні обговорювали", – наголосив він.

На початку 2024 року міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.

Також Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати оборонну лінію вздовж кордону з Росією і Білоруссю.

У лютому 2024 року уряд повідомив, що залишить закритим кордон із Росією.