Хорватський премʼєр-міністр Андрей Пленкович, коментуючи результати другого туру президентських виборів у країні, не згадав про їхнього переможця – проросійського Зорана Мілановича.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з його посту в X (Twitter).

Пленкович у дописі, присвяченому президентським виборам у Хорватії, подякував громадянам, які взяли в них участь і "проголосували за інших".

На викладених хорватським премʼєром фото – він сам і підтриманий його партією Драган Приморац, але немає ані зображення, ані згадки про Мілановича.

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U prvom redu želimo zahvaliti svim građanima koji su izišli na predsjedničke izbore. Superizbornu godinu završavamo s pobjedama na parlamentarnim i europskim izborima na kojima su nam 🇭🇷 građani dali većinsko povjerenje, dok su na predsjedničkim izborima dali glas drugima.… pic.twitter.com/Guq4o3lS9T – Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) January 12, 2025

"Завершуємо супервиборчий рік перемогами на парламентських та європейських виборах, на яких громадяни Хорватії віддали нам більшість своєї довіри, тоді як на президентських виборах вони проголосували за інших. Ми поважаємо їхнє волевиявлення", – додав він.

За підсумками другого туру президентських виборів у Хорватії чинний президент Зоран Міланович переміг, здобувши понад 70% голосів.

Міланович є провідним європейським президентом-симпатиком Путіна та противником військової підтримки України. Його погляди детально проаналізовано у статті Проти України та НАТО.

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