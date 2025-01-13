На виборах у Хорватії перемагає проросійський президент Міланович
За підсумками другого туру президентських виборів у Хорватії чинний президент Зоран Міланович переміг на другий термін на переважно церемоніальній посаді, згідно з попередніми результатами підрахунку голосів із 98,65% виборчих дільниць.
Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані державної виборчої комісії країни, передає "Європейська правда".
За попереднім підрахунком державної виборчої комісії, Міланович від опозиційної Соціал-демократичної партії на президентських виборах у неділю, 12 січня, набрав 74,58% голосів.
Його суперник Драган Приморац із Хорватського демократичного союзу здобув 25,42%. Явка на виборах склала 44,15% виборців.
"Це великий день для мене особисто, і я розглядаю цю перемогу як визнання моєї роботи, своєрідний акт довіри людей до мене", – заявив Міланович.
Як відомо, у першому турі, який пройшов 29 грудня 2024 року, лідирував чинний президент Зоран Міланович із 51,48% голосів, його суперник Драган Приморац із Хорватського демократичного союзу здобув 19,29%.
Міланович є провідним європейським президентом-симпатиком Путіна та противником військової підтримки України. Його погляди детально проаналізовано у статті Проти України та НАТО.
Восени Міланович відмовився погодити участь військових країни в ініціативі НАТО з підтримки України NSATU, оскільки вона "потенційно може бути шкідливою для національних інтересів".
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