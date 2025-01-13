Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович, комментируя результаты второго тура президентских выборов в стране, не упомянул об их победителе – пророссийском Зоране Милановиче.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из его поста в X (Twitter).

Пленкович в посте, посвященном президентским выборам в Хорватии, поблагодарил граждан, которые приняли в них участие и "проголосовали за других".

На выложенных хорватским премьером фото – он сам и поддержанный его партией Драган Приморац, но нет ни изображения, ни упоминания о Милановиче.

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U prvom redu želimo zahvaliti svim građanima koji su izišli na predsjedničke izbore. Superizbornu godinu završavamo s pobjedama na parlamentarnim i europskim izborima na kojima su nam 🇭🇷 građani dali većinsko povjerenje, dok su na predsjedničkim izborima dali glas drugima.… pic.twitter.com/Guq4o3lS9T – Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) January 12, 2025

"Завершаем суперизбирательный год победами на парламентских и европейских выборах, на которых граждане Хорватии отдали нам большинство своего доверия, тогда как на президентских выборах они проголосовали за других. Мы уважаем их волеизъявление", – добавил он.

По итогам второго тура президентских выборов в Хорватии действующий президент Зоран Миланович победил, получив более 70% голосов.

Миланович является ведущим европейским президентом-сторонником Путина и противником военной поддержки Украины. Его взгляды подробно проанализированы в статье Против Украины и НАТО.

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