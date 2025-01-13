Шольц: допомога Україні не може фінансуватися коштом скорочення інших статей бюджету

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у понеділок, що виступає проти будь-якого збільшення поставок зброї Україні, якщо це вимагатиме скорочення інших статей бюджету.

Про це він заявив у центральному місті Білефельд під час передвиборчого заходу, передає "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Я проти того, щоб ми забирали це з пенсій, я проти того, щоб ми робили це через скорочення місцевих бюджетів, я проти того, щоб ми інвестували менше грошей у залізниці і дороги", – заявив він.

"Тому ви повинні фінансувати це додатково", – зазначив канцлер.

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Однак Шольц стверджує, що в парламенті немає більшості, яка б підтримала призупинення суворих обмежень на державні запозичення в Німеччині, відомих як боргове гальмо, для фінансування допомоги Україні та інших політик.

Власний трипартійний коаліційний уряд Шольца розпався після того, як після місяців запеклих переговорів не вдалося досягти угоди щодо бюджету на 2025 рік. Дострокові вибори призначені на 23 лютого.

Минулого тижня журнал Spiegel повідомив, що міністерка закордонних справ Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус наполягали на наданні Україні зброї на суму близько 3 мільярдів євро напередодні виборів, але Шольц заблокував цю пропозицію.

"Якщо ви робите це, ви також повинні сказати, звідки надходять гроші", – заявив Шольц у понеділок.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спростував повідомлення ЗМІ про те, що Шольц нібито блокує додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 3 млрд євро, але визнав, що рішення ще не ухвалено.