Spiegel: Шольц блокує новий пакет німецької допомоги Україні на мільярди євро

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц не дає згоди на новий великий пакет військової допомоги Україні, який пропонують МЗС та Міноборони.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, в уряді Німеччини – де скоро пройдуть дострокові вибори – вже тижнями йде суперечка щодо додаткової військової допомоги для України.

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Міністерка закордонних справ Анналена Бербок від "Зелених" та міністр оборони Борис Пісторіус, який є однопартійцем Шольца з СДПН, нібито запропонували виділити додаткові близько 3 млрд євро, щоб погодити надання Україні найбільш необхідної зброї до дострокових виборів 23 лютого.

Вміст пакета компонували відповідно до запиту української сторони. У ньому йшлося (але невідомо, чи німецька сторона була готова надати все це) про ще три батареї IRIS-T і ракети-перехоплювачі для їхньої роботи, додаткові перехоплювачі для Patriot, десять самохідних гаубиць та артилерійські боєприпаси.

На думку Пісторіуса і Бербок, це було б важливим сигналом для України, що німецька допомога не зменшиться.

Задум міністрів був таким, щоб уряд звернувся до бюджетного комітету Бундестагу стосовно погодження позапланової витрати (цей механізм вже використовували у минулому), з аргументом, що усі невідкладні потреби України не можна було передбачити на давніших етапах планування.

Серед іншого, вони вказують на тяжку ситуацію на східному фронті, де росіянам вдається просуватися, та невизначеність з подальшою американською допомогою через повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Проте з січня робота над підготовкою пакету завмерла, оскільки з офісу Шольца надійшли сигнали, що він проти такої додаткової витрати.

За даними Spiegel, у Шольца пояснюють незгоду тим, що не бачать критичної необхідності у цьому пакеті і вважають, що вже передбаченої допомоги буде достатньо на найближчий час, а також не хочуть "ставити перед фактом" новий уряд країни, який сформують навесні.

Попередній бюджет на 2025 рік передбачає 4 млрд євро на військову допомогу, а також розраховують, що Україна зможе використовувати кредит на 50 млрд доларів від G7, який фінансують з використанням доходів від заморожених російських активів.

Без згоди Шольца затвердити новий пакет допомоги неможливо. В СДПН непублічно кажуть, що реальні мотиви канцлера пов’язані з виборами – Шольц побоюється, що цей крок не сподобається частині виборців, які ще вагаються з голосом за СДПН. Водночас "Зелені", навпаки, розраховують отримати політичні бали на тому, що виступають за збільшення оборонних витрат і активну підтримку України.

В обох міністерствах не захотіли офіційно коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року Німеччина передала Україні великий пакет допомоги із IRIS-T й Patriot.