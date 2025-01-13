У Міноборони Німеччини спростували чутки щодо блокування Шольцом допомоги Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спростував повідомлення ЗМІ про те, що канцлер Олаф Шольц нібито блокує додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 3 млрд євро, але визнав, що рішення ще не ухвалено.

Про це він розповів у інтерв’ю німецькій газеті Tagesspiegel, передає "Європейська правда".

На запитання журналістів щодо блокування додаткового пакета військової допомоги для України, Пісторіус відповів, що ніякого блокування немає.

"Жодного блокування немає. Ми підготували новий пакет допомоги для України в Міноборони", – наголосив він.

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Однак Пісторіус уточнив при цьому, що "внутрішня координація" у федеральному уряді з цього питання ще не повністю завершена, питання ще "має бути вирішено політично".

Відтак, очільник оборонного німецького відомства очікує, що буде прийняте "відповідне рішення".

"Як тільки всі питання будуть з'ясовані, я очікую відповідного рішення", – підсумував Пісторіус.

Нагадаємо, ця відповідь послідувала після того, як видання Spiegel неофіційно дізналося, нібито всередині уряду Німеччини виникла суперечка щодо додаткового пакета зброї для України на суму близько 3 млрд євро.

Пакет сформували очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та Пісторіус на основі термінових запитів України.

Проте канцлер Олаф Шольц виступив проти, оскільки вважає, що вже запланованої допомоги достатньо і Київ на додачу може витрачати на зброю кошти зі спільного кредиту від G7, та що було б несправедливо "ставити перед фактом" новий німецький уряд, який сформують після дострокових виборів у лютому. Таку думку поділяють і деякі інші члени СДПН.

За останніми деталями, які дізнались журналісти, переговори про додаткову зброю нібито були конструктивними до Різдва, а потім канцлер різко змінив думку. Суперечку пов'язують з політичними міркуваннями партій перед достроковими парламентськими виборами.

На авіабазі "Рамштайн" 9 січня Пісторіус заявив про плани передати Україні найближчим часом ракети-перехоплювачі до систем протиповітряної оборони IRIS-T.