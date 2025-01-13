Шольц: помощь Украине не может финансироваться за счет сокращения других статей бюджета

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что выступает против любого увеличения поставок оружия Украине, если это потребует сокращения других статей бюджета.

Об этом он заявил в центральном городе Билефельд во время предвыборного мероприятия, передает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Я против того, чтобы мы забирали это из пенсий, я против того, чтобы мы делали это путем сокращения местных бюджетов, я против того, чтобы мы инвестировали меньше денег в железные и автомобильные дороги", – заявил он.

"Поэтому вы должны финансировать это дополнительно", – отметил канцлер.

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Однако Шольц утверждает, что в парламенте нет большинства, которое бы поддержало приостановление строгих ограничений на государственные заимствования в Германии, известных как долговой тормоз, для финансирования помощи Украине и других политик.

Собственное трехпартийное коалиционное правительство Шольца распалось после того, как после месяцев ожесточенных переговоров не удалось достичь соглашения по бюджету на 2025 год. Досрочные выборы назначены на 23 февраля.

На прошлой неделе журнал Spiegel сообщил, что министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус настаивали на предоставлении Украине оружия на сумму около 3 миллиардов евро накануне выборов, но Шольц заблокировал это предложение.

"Если вы делаете это, вы также должны сказать, откуда поступают деньги", – заявил Шольц в понедельник.

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг сообщения СМИ о том, что Шольц якобы блокирует дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 3 млрд евро, но признал, что решение еще не принято.